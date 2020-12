Georgias guvernør ber folk slutte å true familien

Georgias guvernør Brian Kamp ber folk som krever at han gir president Donald Trump seieren i delstaten, slutte å true hans kone og døtre.

Trump har hudflettet Kemp, som selv er republikaner, for at han ikke ville innkalle delstatens lovgivende forsamling for å gi ham seieren ved valget i stedet for Joe Biden.

Uten å nevne Trump ved navn, sa Kemp fredag at folk må avfinne seg med virkeligheten, og at spredning av konspirasjonsteorier om valget må ta slutt.

– Hvis folk har innvendinger mot noe jeg har gjort, kan de komme til meg. De trenger ikke plage min kone og mine døtre, eller konene og døtrene til andre tjenestemenn, sa han.

– Hvis de er modige nok til å komme fram fra bak tastaturet, kan vi gjerne ta en prat, sa han videre.

Kemp sier at hans døtre er hengt ut på sosiale medier, og at hans datter har fått hatmeldinger med ville konspirasjonsteorier om dødsfallet til hennes samboer, som mistet livet i en trafikkulykke nylig.

Han sier han har et godt forhold til Trump, og at han forstår hans frustrasjon, men at han må følge lover og regler.

Trump mener at han vant valget i Georgia, til tross for at tre opptellinger av alle stemmene viser at Biden vant med 12.600 flere stemmer enn Trump.

