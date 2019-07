Gibraltar forlenger arresten av Iransk oljetanker

Gibraltars høyesterett forlenger arrestasjonen av en iransk oljetanker med 30 dager, opplyser lokale myndigheter.

Det var torsdag 4. juli at britiske marinesoldater tok kontroll over den iranske oljetankeren Grace 1 utenfor Gibraltar, på bakgrunn av mistanke om at den skulle frakte olje til Syria. Dette ville ha vært i strid med EU-sanksjonene mot Syria.

En førstegangsordre fra retten som har gitt tillatelse til å holde fartøyet i arrest, utløp fredag. Denne er nå forlenget med 30 dager.

– Vi ser fram til å fortsette konstruktivt og positivt arbeid med tjenestemenn i Iran for å lette løslatelsesprosessen av Grace 1 i henhold til juridiske krav, sier Gibraltars statsminister Fabian Picardo til nasjonalforsamlingen i det britiske territoriet.

Iran mener USA står bak arrestasjonen av oljetankeren. USA har innført sanksjoner mot Iran med sikte på å ramme iransk oljeeksport.

Den iranske Revolusjonsgarden skal torsdag forrige uke ha forsøkt å ta en britisk oljetanker i arrest i Persiabukta.

I tillegg har Iran denne uken anholdt en utenlandsk oljetanker i Hormuzstredet. Den var angivelig i ferd med å smugle iransk olje til en ukjent mottaker. Det er ikke kjent hvilket skip det er snakk om eller hvilket land skipet eller mannskapet på tolv kommer fra.

Flere anslag mot oljetankere i dette farvannet den siste tiden har bidratt til et stadig mer spent forhold mellom Iran og USA.

