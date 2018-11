Giftig smog henger over New Delhi etter høytidsfeiring

Luften i Indias hovedstad New Delhi er kraftig forurenset etter at titusenvis av mennesker fyrte opp raketter under feiringen av hinduhøytiden Diwali.

Skolene er stengt under helligdagene, og mange unge barn har besluttet å bli værende hjemme etter at luftforurensningsnivået skjøt opp fra 200 til 681 etter høytidsfeiringen natt til torsdag.

Det er 20 ganger høyere enn det Verdens helseorganisasjon (WHO) regner som trygt, og kan være farlig selv for folk uten øvrige helseproblemer.

Indisk høyesterett slo i en dom forrige måned fast at kun miljøvennlig fyrverkeri, som slipper ut mindre sot og røyk, kunne selges i New Delhi. I tillegg skulle fyrverkeri kun skytes opp mellom 20 og 22 på kvelden lokal tid.

Den giftige skyen over byen tyder imidlertid på at mange ignorerte dette, og store mengder fyrverkeri ble hørt langt utover midnatt.

Meteorologene sier vinden trolig kommer til å blåse bort mye av svevestøvet i løpet av to til tre dager. Rias Ahmed, en rickshaw-sjåfør i New Delhi, tviler imidlertid på at lufta blir særlig mye renere.

– Jeg har kjørt rickshaw her i nesten 25 år, men det har vært vanskelig på grunn av luftforurensningen. Noen ganger når vi renser nesa er det som kommer ut helt svart. Når vi hoster eller spytter er det helt svart, dette er et problem, sier han.

New Delhi er kjent for problemer med luftkvaliteten, og problemet topper seg vanligvis i forbindelse med brenning av avlinger mot slutten av året.

