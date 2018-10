Gisseldrama avsluttet i Köln

Politiet har kontroll på den væpnede mannen som tok en kvinne som gissel inne på jernbanestasjonen i Köln mandag. Kvinnen ble lettere skadd.

Politiet opplyser at gisseltakingen er avsluttet, og at kvinnen blir tatt hånd om. Stasjonen ble evakuert og stengt som følge av hendelsen mandag ettermiddag.

Rundt kl. 14.20 opplyste en polititalsmann at de hadde opprettet kontakt med gisseltakeren, og like etter klokken 15 ble det altså opplyst at politiet hadde kontroll. Det er ukjent hva slags våpen eller motiv mannen hadde.

Tysk politi ba på Twitter folk holde seg unna stasjonen, og jernbaneselskapet Deutsche Bahn skrev at flere spor er sperret av. Stasjonen i Köln er en av landets største.

Til Reuters sies det at gisseldramaet utspiller seg enten på apoteket eller på en McDonald's-restaurant ved siden av.

