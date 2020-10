Gitarlegenden Eddie Van Halen er død, 65 år gammel

Den amerikanske gitaristen og låtskriveren Eddie Van Halen er død, 65 år gammel.

Eddie Van Halen huskes særlig for sin rolle i bandet Van Halen, som han dannet sammen med sin bror Alex Van Halen, Mark Stone og David Lee Roth i 1972. De hadde en lang rekke hitlåter, som «Jump», «Panama» og «Runnin' with the Devil».

Van Halen led av strupekreft og døde på St. Johns-sykehuset i Santa Monica tirsdag, melder kjendisnettstedet TMZ.

Han var kjent for sin spesielle spillestil med mye bruk av såkalt tapping, der strengene slås an direkte på gripebrettet på gitaren. I 2012 ble han kåret som nummer én i magasinet Guitar Worlds leserkåring av de 100 beste gitaristene noen gang.

Eddie van Halen ble født i Amsterdam i Nederland i 1955, og hans egentlige navn var Edward Lodewijk van Halen. Familien flyttet til USA i 1962, og slo seg ned i Pasadena i California, der han startet musikerkarrieren på 70-tallet.