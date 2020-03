Gjerningsmannens bror funnet skyldig i bombeaksjonen i Manchester

Broren til selvmordsbomberen som drepte 22 mennesker i Manchester i 2017, er blitt funnet skyldig i drapene.

Kjennelsen falt i en domstol i London tirsdag. Den tiltalte Hashem Abedi var ikke selv til stede i retten.

Det var broren hans, Salman Abedi, som sprengte seg utenfor en konsertarena i Manchester i 2017. I tillegg til de drepte ble nesten tusen mennesker såret.

Påtalemyndigheten har i retten argumentert for at brødrene planla angrepet sammen, ifølge BBC. Tiltalte har nektet for dette.

