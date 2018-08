Global studie: All alkoholbruk er skadelig

Selv et enkelt glass vin eller øl nå og da øker risikoen for helseproblemer og tidlig død, ifølge stor studie i 195 land. Norge troner nest øverst.

– Det finnes ingen trygg alkoholgrense, sier Max Griswold, forsker ved Institute for Health Metrics and Evaluation i Seattle i USA. Han leder studiens team på 500 eksperter og har undersøkt alkoholbruk i 195 land.

Til tross for studier som viser at lett eller moderat alkoholinntak kan redusere risikoen for hjertesykdommer, viser den nye studien at all alkoholbruk utgjør en risiko.

– Den beskyttende effekten av alkohol overskygges av risikoen, sier Griswold til AFP i en oppsummering av studien, som ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet fredag.

Seniorforfatter Emmanuela Gakidou, professor ved University of Washington og direktør ved Institute for Health Metrics and Evaluation, innrømmer at hun noen ganger drikker alkohol selv.

– Jeg, i likhet med 2,4 milliarder mennesker på planeten som også drikker alkohol, må ta dette på alvor, sier hun.

Alkoholbruk sto for den sjuende viktigste risikofaktoren for tidlig død og sykdom i 2016. 2 prosent av dødsfall blant kvinner og nesten 7 prosent av dødsfall blant menn, kan ifølge studien knyttes til alkoholbruk.

Alkohol er mest utbredt i Danmark, der 97 prosent av alle menn drakk alkohol i 2016. Norge følger på andreplass med 94 prosent.

Blant kvinner tronet også Danmark øverst, med 95 prosent, og Norge tar igjen andreplassen med 91 prosent.

Land der muslimer utgjør flertall av befolkningen, har lavest alkoholbruk.

