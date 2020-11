Gode tall for amerikansk industriproduksjon

Amerikanske industribedrifter har lagt bak seg en særdeles god måned. Tallene fra oktober er det beste på to år, selv om koronasmitten er på vei opp.

Institute for Supply Management , som er en sammenslutning for innkjøpssjefer, opplyste mandag at produksjonsindeksen økte med 3,9 prosentpoeng til 59,3 prosent i oktober. I september lå indeksen på 55,4 prosent.

Barometeret er en viktig pekepinn på hvor godt det går for amerikanske industribedrifter. Alle noteringer over 50 prosent tyder på vekst, og ikke siden september 2018 har tallet vært så høyt.

Fra mars til mai falt tallene til et nivå som signaliserer økonomisk tilbakegang. Det skjedde samtidig som store deler av USA stengte ned for å bremse koronasmitte.

