Google har sparket 48 for trakassering

Teknologigiganten Google opplyser at 13 av selskapets ledere har fått sparken de siste to årene på grunn av anklager om seksuell trakassering.

Google hadde i mars i år over 85.000 ansatte.

Blant 48 som har mistet jobben på grunn av anklager om trakassering, er 13 direktører, opplyser selskapet.

Uttalelsen fra administrerende direktør Sundar Pichai torsdag kommer som et svar på en artikkel i The New York Times, der selskapet anklages for å ha beskyttet overgrepsanklagede ansatte.

Ifølge avisa hadde en ansatt anklaget en tidligere Google-topp for upassende seksuell oppførsel før han forlot selskapet i 2014 med en fallskjerm verdt 90 millioner dollar.

