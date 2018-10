Google sparker 48 ansatte etter anklager om seksuell trakassering

13 skal være blant lederne i selskapet.

Google forteller tid at de har sparket 48 personer i løpet av de to siste årene etter anklager om seksuell trakassering.

Det skriver CNBC torsdag kveld, norsk tid.

Av de 48 personene som har fått sparken, skal 13 av dem være ledere i selskapet - noen av dem på toppnivå.

E-post til de ansatte

Opplysningene kommer fram i en e-post som selskapets administrerende direktør, Sundar Pichai, sendte til alle selskapets ansatte på torsdag, melder CNBC.

E-posten kommer som en respons til en artikkel som ble publisert i New York Times tidligere på torsdag. I den artikkelen beskyldes selskapet for å ha beskyttet en håndfull av sine ledere, blant dem Android-skaperen Andy Rubin, for anklager om seksuelle tilnærmelser.

Disse lederne skal ha blitt tilbudt massive pengesummer for å forlate selskapet, meldte New York Times tidligere på torsdag.

Rubin ble hyllet av Google-sjefen Larry Page, og mottok en sluttpakke verdt 90 millioner dollar, da han sluttet i selskapet i oktober 2014.

- Ingen mottok sluttpakke

I e-posten til sine ansatte skriver Pichai at selskapet har utviklet nye verktøy som ansatte kan bruke for å melde ifra om seksuell trakassering eller overgrep.

«Dagens reportasje i New York Times var tøff å lese», skrover Pichai i e-posten.

«Vi tar oppgaven med å sørge for en trygg og inkluderende arbeidsplass på stort alvor. Vi vil forsikre dere om at vi går nøye gjennom, undersøker og foretar oss noe med hver eneste anklage om seksuell trakassering eller uanstendig oppførsel», heter det videre i e-posten.

Den er også signert Eileen Naughton, en av de andre topplederne i Google.

«De siste årene har vi gjort en rekke endringer, inkludert en strammere linje overfor uanstendig oppførsel fra personer i maktposisjoner: De siste to årene har 48 personer blitt fjernet fra jobben på grunn av seksuell trakassering, inkludert 13 seniorledere eller ledere på enda høyere nivå. Ingen av disse mottok sluttpakke», står det i e-posten.

Mest sett siste uken