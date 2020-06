Gradvis gjenåpning i New York

New York City begynte mandag en gradvis gjenåpning, på dagen 100 dager etter at det første tilfellet av koronasmitte ble registrert i byen.

Ingen amerikanske byer har vært så hardt rammet av pandemien som New York. Nærmere 22.000 koronarelaterte dødsfall er hittil registrert.

Både delstatsmyndighetene og lokalmyndighetene innførte strenge tiltak for å forsøke å få kontroll over smittespredningen. Og etter måneder med nedstengning, var det mandag klart for begynnelsen på en gradvis gjenåpning.

Om lag 40.000 arbeidstakere er ventet å gjenoppta arbeidet i løpet av den første av i alt fire gjenåpningsfaser.

Butikker og fabrikker kan åpne, men med begrensninger. Også byggearbeider kan gjenopptas. Restauranter, barer og kafeer må imidlertid fortsatt holde stengt, kun take away er tillatt. Også kontoransatte må vente med å gå på jobb. Skoler og teatre vil først åpne i den fjerde fasen.

Gjenåpning av New York har blitt litt hindret av de mange store demonstrasjonene mot rasisme og politivold de siste par ukene. De har også ført til frykt for at smittespredningen kan øke igjen.

