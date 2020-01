Grammy-pris til norsk lydtekniker

Lydtekniker Morten Lindberg vant søndag Grammy-prisen «Best Immersive Audio Album» for utgivelsen «Lux».

«Lux» er utgitt sammen med dirigent Anita Brevik, Trondheimsolistene og Nidarosdomens Jentekor.

Lindberg har fra før 28 Grammy-nominasjoner.

Også i fjor vant en nordmann pris under utdelingen, da Jay Z og Beyoncés album «Everything Is Love», der Fredrik William Ball fra Fredrikstad var medprodusent på tre låter, vant Grammy for kategorien Best Urban Contemporary Album.

