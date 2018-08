Gransking: Katolske prester begikk overgrep mot over 1.000 barn i Pennsylvania

Over 300 katolske prester har begått overgrep mot over 1.000 barn i katolske menigheter i Pennsylvania i USA, viser en omfattende gransking

Det reelle tallet på ofre gjennom de siste tiårene er trolig flere tusen barn, ifølge den 1.400 sider lange rapporten som en storjury i delstaten offentliggjorde tirsdag.

Rapporten slår også fast at kirkeledere aktivt og systematisk dekket over overgrepene begått mot barn i delstatens katolske menigheter.

Granskingen omfatter seks av Pennsylvanias åtte katolske bispedømmer. Rapporten er resultatet av den mest omfattende granskingen som amerikanske myndigheter har utført av seksuelle overgrep mot barn i den katolske kirke.

– Det ble gjort et sofistikert arbeid med å dekke over sakene. Og samtidig førte kirkens lederskap på sjokkerende vis arkiver om misbruket og dekkoperasjonene, fortalte Josh Shapiro, lederen for Pennsylvanias påtalemyndighet, på en pressekonferanse i Harrisburg tirsdag.

– Disse dokumentene fra bispedømmenes egne «hemmelige arkiver» utgjorde ryggraden i denne etterforskningen, sier Shapiro om den to år lange granskingen.

Etterforskerne har klart å identifisere over 1.000 ofre for de seksuelle overgrepene og slår fast at det kan rettes troverdige anklager mot over 300 prester.

Storjuryen har gransket anklager i bispedømmer som omfatter over halvparten av Pennsylvanias 3,2 millioner katolikker. Rapportens funn minner om tidligere avsløringer som er kommet fram i mange andre granskinger av overgrep i kirker i USA.

