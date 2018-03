Greg Zanis har snekret 20.000 kors

Etter hver masseskyting i USA dukker de samme hvite korsene av tre opp på åstedene.

NEW YORK (Nettavisen): En januardag i 1996 stakk Greg Zanis innom kontoret til sin svigerfar, en pensjonert 71-åring som drev med utleie av eiendom i Aurora utenfor Chicago.

Svigerfaren, Ralph K. Stadler (71), var en dekorert krigsveteran som hadde tjenestegjort som bombeflypilot under andre verdenskrig. Zanis andre Zanis anså Stadler som sin beste venn og stakk ofte innom.

Da Zanis ankom Stadlers kontor denne januardagen, fant han 71-åringen nederst i kjellertrappa med et kulehull i hodet. Stadler ble drept av to leietagere han hadde kastet ut.

Sorgtunge Greg Zanis snekret et kors som han satte opp på åstedet, til minne om sin beste venn og sin kone Susans far.

Da en 6-åring i nærheten litt senere ble drept av et vådeskudd i en gjengskyting, syntes han at det lille barnet også fortjente å minnes med et kors, så han snekret et til.

Sånn fortsatte det.

Snart hadde han opprettet en egen organisasjon under navnet «Crosses for Losses» og satt opp 200 kors fordelt på seks delstater i USA.

Les også: Hørte to skudd i bobil: Politiet svarte med å fyre av 65 skudd på 15 sekunder

Kontrovers etter Columbine



Etter skoleskytingen i Columbine i 1999, der to tenåringer drepte tolv elever og én lærer før de tok sine egne liv, snekret Greg Zanis og hans 16 år gamle sønn 15 kors og kjørte bil i 16 timer for å sette dem opp.

Mange reagerte på at han også satte opp kors for gjerningsmennene, Eric Harris (18) og Dylan Klebold (17).

- Ektemannen min gjør dette av kjærlighet. De har også foreldre. De lider kanskje enda mer fordi deres barn utførte denne grusomme handlingen, forklarte hans kone Susan Zanis til The Washington Post.

Les også: Skyting utenfor NSAs hovedkontor i USA



Faren til et av ofrene fjernet korsene til de to gjerningsmennene.

- Disse morderne bør ikke under noen omstendighet hedres. Hvis han setter dem opp igjen, skal jeg fjerne dem igjen. Zanis har allerede påført oss nok smerte, sa faren til The Denver Post.

Zanis, som hadde blitt bedt om å komme til Columbine av andre foreldre med barn som ble drept der, ble lei seg over bråket og fjernet resten av korsene han hadde satt opp.

- Jeg klandrer ikke faren. Det tok mot å gjøre det han gjorde, forklarte Zanis.

Dette førte til at han fikk over 300 telefonsamtaler fra folk som spurte om han kunne sette korsene opp igjen. Så han satte opp 13 kors på ett sted og to kors et stykke unna.

Dette var i 1999. Det er snart 20 år siden.

Zanis erkjenner at han har gjort noen feil, og forsøker å lære av dem.

SKYTINGEN i Las Vegas 1. oktober 2017 tok 58 menneskeliv. Greg Zanis reiste fra Illinois til Nevada for å sette opp disse minnesmerkene.

Heltidsjobb



Skoleskytinger og masseskytinger skjer fremdeles med jevne og bedrøvelige små mellomrom her i USA. Da 58 mennesker ble drept under masseskytingen i Las Vegas i fjor høst, kom Greg Zanis – nå 66 år gammel – med korsene sine. Like etterpå dro han til Manhattan i New York etter at åtte personer ble drept under et bilangrep langs en sykkelsti der. Og han reiste til Sutherland Springs i Texas etter at 25 personer og et ufødt barn ble skutt i en kirke.

- Jeg har gjort dette på heltid i halvannen måned nå, forklarte han til CNN.

Og ja, han reiste også til Parkland i Florida, der personer ble drept ved Marjory Stoneman High School.

- Jeg gjør det samme, men jeg gjør det oftere. Jeg er blitt rutinert på dette. Før jeg forlot Florida var mange av minnesmerkene allerede fullstendig dekket med blomster. Den umiddelbare responsen var utrolig, forteller Zanis til Fox 5.

- Folk i Florida kjenner meg allerede, etter at jeg satte opp 49 kors etter skytingen på nattklubben Pulse, og det var vanskelig å komme tilbake. Jeg stoppet opp utenfor Pulse. Jeg bare stoppet der og ba. Jeg tenker på det hele tiden, legger han til.

Alle korsene er hvite og påføres et rødt hjerte av tre eller et navn eller et fotografi av offeret. Zanis bruker om lag en halvtime bare på å snekre korset og så tid på å gjøre minnesmerket personlig.

ELENA WRIGHT legger ned blomster ved et av korsene utenfor Marjory Stoneman Douglas Hich School.

Hver gang han reiser med korsene sine til et sted som er rammet av en masseskyting, håper han at det er siste gang. Zanis kan imidlertid ikke se at noen faktisk forsøker å gjøre noe med dette problemet, så han tror at et bare vil fortsette.

- Jeg trodde at jeg hadde blitt immun mot å gråte. Så kom denne moren bort og ga meg en klem. Hun hadde mistet datteren sin og jeg klarte ikke å holde igjen tårene.

Zanis er innstilt på å fortsette dette arbeidet så lenge masseskytingene fortsetter. Nå er han blitt såpass kjent at han får litt hjelp når det er nødvendig. Noen ganger får han treverk av donorer eller lokalsamfunnet. En innsamlingsaksjon på nettet bidrar til å finansiere prosjektet.

- Folk kommer og hjelper meg når jeg trenger det. De har hørt om meg og vil vite mer om det jeg gjør. Snekkere og malere hjelper til, sier Zanis.

Han anslår at han har satt opp rundt 20.000 trekors nå.

- Jeg var så sint over at noen hadde drept min beste venn. Det forandret livet mitt. Jeg gikk ned 25 kilo på seks måneder. Jeg vet hva de etterlatte gjennomgår når noen dreper en venn eller et familiemedlem, sier Zanis.

- Hvert kors jeg snekrer er på en måte til minne om min beste venn.

Mest sett siste uken