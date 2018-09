Grensen åpnet mellom Eritrea og Etiopia

Grensen mellom de to tidligere rivalene Eritrea og Etiopia er formelt åpnet for reisende etter at en 20 år gammel konflikt ble avsluttet, opplyser Eritrea.

Etiopias reformvennlige statsminister Abiy Ahmed og nabolandets mangeårige president Isaias Afwerki deltok i seremonien ved grenseovergangen Bure tirsdag. Det opplyser Eritreas informasjonsminister Yemane Meskel, som tilføyer at de to skal gjennomføre en lignende seremoni ved grenseovergangen Serha-Zalabesa.

Abiy og Isaias bruker den etiopiske nyttårsfeiringen til å markere det nylige diplomatiske gjennombruddet ved grensa.

Etiopias nye statsminister kunngjorde i april at regjeringen vil slutte seg helt og fullt til fredsavtalen som markerte slutten på krigen fra 1998 til 2000. De to lederne ble i sommer enige om å normalisere forholdet og å åpne grensene.

Eritrea var en del av Etiopia fram til 1993, da landets innbyggere stemte for løsrivelse etter en blodig uavhengighetskamp. Eritreas uavhengighet førte til at Etiopia sto uten kyst, og forholdet mellom landene ble gradvis verre fram til grensekonflikten utviklet seg til en krig.

(©NTB)

