Grenseovergang til Gazastripen gjenåpnes delvis

Den eneste grenseovergangen mellom Israel og Gazastripen som brukes til transport av varer, skal delvis gjenåpnes tirsdag, opplyser israelske myndigheter.

Grenseovergangen ble stengt for drøyt to uker siden som en reaksjon på at palestinere sendte brennende ballonger og drager over grensa.

Mandag måtte Gazastripens eneste kraftverk stenge som følge av drivstoffmangel.

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman varslet samme dag at grenseovergangen ville bli åpnet tirsdag dersom våpenhvilen mellom Israel og Hamas holder. Tirsdag formiddag bekreftet Liebermans kontor at grenseovergangen skulle åpnes klokka 11 norsk tid slik at det kan transporteres gass og drivstoff inn i området.

Israel inngikk våpenhvilen med Hamas, som styrer Gazastripen, og gruppa Islamsk jihad 15. juli etter et døgn med omfattende israelske luftangrep. De israelske angrepene blir omtalt som de mest omfattende siden krigen i 2014. Angrepene var en reaksjon på palestinske granat- og rakettangrep.

(©NTB)

