Gresk landesorg etter branntragedie

Skogbrannene som herjer utenfor Aten, har kostet minst 74 mennesker livet. Men greske myndigheter tør ikke å anslå hvor mange som er savnet.

Store brannmannskaper kjempet tirsdag fortsatt mot flammene i det knusktørre terrenget, men de fleste og største av brannene var på ettermidddagen under kontroll.

En talsmann for det greske brannvesenet opplyste at det hittil er funnet 74 omkomne, mens 164 voksne og 23 barn har fått til dels alvorlige brann- og røykskader.

Flere av de omkomne ble funnet i sjøen, og myndighetene frykter at flere kan ha druknet eller ligger i brannruinene.

Forkullede lik

Den største brannen brøt ut rett utenfor Kineta vest for Aten mandag, mens en annen brann herjet nær Rafina øst for den greske hovedstaden.

I Mati ble 26 forkullede lik funnet i hagen til en villa, der klippene gjorde det umulig å ta seg helt ned til vannet. Flere av dem var i samme familie og lå og klamret seg til hverandre. Brann- og redningsarbeiderne som fant dem får nå krisehjelp.

– Vi gir psykologisk hjelp, ikke bare til folk som er evakuert, men også til våre medarbeidere, som har opplevd svært traumatiske opplevelser, forteller Georgia Trismpioti i gresk Røde Kors.

Flyktet til sjøen

Innbyggere og feriegjester ble totalt overrumplet av flammehavet mandag kveld og flyktet i panikk fra den glovarme vinden og gnistregnet mot sjøen.

– Alt skjedde i løpet av sekunder, forteller Andreaas Passios, som bor i nærheten av Mati.

– Jeg grep et strandhåndkle. Det reddet livet mitt. Jeg tok vann på håndkleet, tok tak i kona og løp til sjøen, forteller han.

Mange kastet seg uti og tilbrakte natten i vannet, andre ble evakuert med småbåter og atter andre la på svøm.

Nikos Stravrinidis, kona og to venner la sammen med flere andre på svøm fra Rafina med sviende øyne og karbondioksid i lungene. I to timer lå de utmattet i sjøen inntil de ble reddet av en fiskebåt med egyptisk mannskap.

For en kvinne og sønnen hennes kom redningen for sent.

– Det er ubeskrivelig vondt å se personen ved siden av deg drukne, uten at du klarer å gjøre noe for å hindre det, forteller Stravrinidis.

Flammenes rov

Ifølge borgermesteren i Rafina, Vangelis Bournous, ble minst 1.200 hus i byen flammenes rov, men myndighetene har ennå ikke full oversikt.

Statsminister Alexis Tsipras har erklært tre dager landesorg og avbrøt tirsdag et statsbesøk i Bosnia.

– I dag er Hellas i sorg, og til minne om dem som ble borte, erklærer vi en tre dager lang sørgeperiode, sa Tsipras tirsdag.

– Men vi må ikke la sorgen overmanne oss. Dette er en tid for kamp, fellesskap, mot og fremfor alt solidaritet, sa Tsipras.

Ingen norske

Frankrike, Tyskland og flere andre land har kommet Hellas til unnsetning og har sendt brannfly og mannskaper for å bistå med slukkingen.

Turoperatørene Ving Norge, Apollo, TUI og solfaktor.no opplyser til NTB at ingen av deres kunder er rammet av brannene.

Utenriksdepartementet oppfordrer likevel nordmenn i området til å registrere seg på reiseregistrering.no , slik at norske myndigheter kan få oversikt.

