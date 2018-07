Gresk landesorg i tre dager etter brannkatastrofe

Hellas' statsminister Alexis Tsipras har erklært tre dagers landesorg etter at flere titall personer mistet livet i voldsomme skogbranner.

– I dag er Hellas i sorg, og til minne om dem som ble borte, erklærer vi en tre dager lang sørgeperiode, sa Tsipras tirsdag.

Han oppfordret samtidig befolkningen til ikke å bli overveldet av sorg.

– Vi må ikke la sorgen overmanne oss. Dette er en tid for kamp, fellesskap, mot og fremfor alt solidaritet, sa Tsipras.

Den offisielle oversikten viser at 49 mennesker omkom i brannene, der fleste i et ferieområde øst for Aten. Borgermesteren i havnebyen Rafina har imidlertid oppgitt at minst 60 personer døde.

Det er frykt for at dødstallet vil stige ytterligere etter hvert som redningsmannskap får gjennomsøkt brannruinene.

