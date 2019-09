Gresk reiselivstopp: Thomas Cook-konkurs en katastrofe for Kreta

Det britiske reiselivsselskapet er slått konkurs og avvikles med øyeblikkelig virkning. På Kreta har 70 prosent av hotellene kontrakt med selskapet. Foto: Steve Parsons / PA via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Thomas Cook-konkursen er som et kraftig jordskjelv med en påfølgende tsunami for den greske turistnæringen, mener lederen for en turistorganisasjon på Kreta.

– Det er et jordskjelv med styrke 7, og tsunamien har ennå ikke kommet, sier lederen for Kretas turistorganisasjon, Michalis Vlatakis, til nettavisen Proto Thema. Thomas Cook har kontrakter med rundt 70 prosent av alle hoteller på Kreta, som er en av Hellas' viktigste turistdestinasjoner. Det britiske selskapet har sørget for 400.000 turister til Kreta bare i år, og rundt 20.000 av dem befinner seg på øya nå. Nyheten om Thomas Cooks konkurs kom natt til mandag. Selskapet blir avviklet med øyeblikkelig virkning og hundretusener av turister over hele verden er rammet. (©NTB)