Greta og Arnold ber verdens ledere være ærlige om klimakrisen

Verdens ledere må være ærlige om omfanget av klimakrisen, krever klimaaktivistene Greta Thunberg og Arnold Schwarzenegger.

16 år gamle Thunberg fikk tirsdag møte både Schwarzenegger, FNs generalsekretær António Guterres og Østerrikes president Alexander Van der Bellen under en konferanse i Wien.

– Så lenge dere, lederne, oppfører dere som om alt er OK og dere har ting under kontroll, så vil ikke vi, folket, forstå at vi befinner oss i en krise, sa Thunberg.

Schwarzenegger oppfordret klimaskeptikere, bilprodusenter og selskaper som produserer fossil energi, til å erkjenne at global oppvarming er en realitet.

– Til slutt vil sannheten nå fram til dere og, sa action-skuespilleren og eks-guvernøren som opprinnelig kommer fra Østerrike.

Guterres oppfordret verdens regjeringer til å holde sine løfter om utslippskutt og kutte subsidier til fossil energi.

Greta Thunberg har inspirert skoleelever over store deler av verden til å streike og demonstrere med krav om klimatiltak. To av de internasjonale skolestreikene så langt i år er trolig blant de største miljøprotestene i verden noensinne.

I forbindelse med valget på nytt EU-parlament har flere medier påpekt hvordan Thunbergs aktivisme kan ha bidratt til å sette klimaspørsmålet på dagsordenen og gi europeiske miljøpartier økt oppslutning.

