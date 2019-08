Greta Thunberg framme i New York

Klimaaktivisten Gerta Thunberg (16) er framme i New York etter å ha krysset Atlanteren i seilbåt.

– Land!! Lysene fra Long Island og New York City er foran oss, skrev hun på Twitter onsdag.

Litt senere ankret seilbåten opp ved Coney Island i Brooklyn. Her skulle Thunberg og resten av mannskapet gjennom toll og passkontroll, før de etter planen seiler inn til Manhattan.

Thunberg skal delta på et klimatoppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York. Hun droppet å fly av miljøhensyn og fikk i stedet tilbud om å krysse Atlanterhavet i konkurranse-seilbåten Malizia II.

Den heiste seil i den britiske byen Plymouth 14. august. Klimaaktivistens far, Svante Thunberg, har vært med på ferden. Det har også filmskaperen Nathan Grossman, mens Pierre Casiraghi, sønnen til Monacos prinsesse Caroline, er en av båtens to kapteiner.

Etter klimamøtet i New York planlegger Thunberg å ta tog og buss til Santiago i Chile, for å delta under klimaforhandlingene som pågår der mellom 2. og 13. desember.

Denne reisen kan også bli strabasiøs, siden det er så som så med buss- og togforbindelse i Mellom- og Sør-Amerika.

