Greta Thunberg kritiserer København for kloakkutslipp

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg retter sitt skyts mot København som de siste seks årene har sendt urenset kloakk ut i Øresund.

Thunberg sier på Facebook at dette er «det samme København som hevder at de skal være klimanøytrale innen 2025». Den danske hovedstaden har mål om å bli den første hovedstaden som klarer å bli klimanøytral.

Nye tall fra det danske miljødepartementet opplyser at det mellom 2014 og 2018 ble sluppet ut over 35 millioner kubikk ufiltrert kloakkvann i Øresund. Årsaken var at rensestasjonene i København ikke har taklet vannmassene etter kraftig regnvær.

Denne uken ble et planlagt utslipp på 290 millioner liter kloakkvann i Øresund utsatt til høsten, noe som har blitt omtalt i danske medier.

Hofor, ett av de to vann- og avløpsselskapene som er ansvarlige for omdirigeringen av kloakken, sier de nå undersøker alternative løsninger.

Vanligvis ville det ikke vært tid til å finne en alternativ løsning for kloakkvannet fra København, Gentofte og Frederiksberg, og det er fortsatt høyst usikkert om det vil være mulig å finne en annen løsning. Men utsettelsen gir muligheter, sier forsyningsdirektør Ole Adeler.

– Derfor går vi til myndighetene og spør hva vi kan få lov til. Og så skal det vektes opp mot hvor mye man vil betale og hva som kan nås innenfor tidsfristene, sier Adeler og legger til at det haster med å få en avklaring.

