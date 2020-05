Greta Thunberg vinner internett-pris

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg vinner en Webby Award, internetts svar på Oscarprisene.

Thunberg vant prisen for nettavisen The Intercepts videoreportasje om 17-åringens kamp for å skape oppmerksomhet rundt klimaspørsmål, skriver The Wrap.

Hun tildeles også en Webby-pris for fortellerstemmen i kortfilmen «Nature Now».

Academy of Digital Arts and Sciences deler ut prisene. Foruten Thunberg er også skuespillerne Tom Hanks og John Krasinski samt journalisten Ronan Farrow blant dem som tildeles priser.

