Greta Thunbergs utrolige år

På ett år har Greta Thunberg gått fra å være en enslig streikende skoleelev til å bli et globalt ikon for kampen mot klimaendringer.

20. august 2018 satte den da 15 år gamle Greta seg for første gang ned utenfor den svenske Riksdagen i stedet for å gå på skolen. Ved siden av seg hadde hun den etter hvert så berømte plakaten «Skolstrejk för klimaet».

20. august 2019 er 16 år gamle Greta om bord på en hypermoderne seilbåt på vei over Atlanterhavet for å delta på klimakonferanser i New York, Canada og Chile.

I løpet av året som har gått, har hun snakket strengt til presidenter og statsministre, talt til verdens rikeste og mektigste og inspirert flere millioner av ungdommer til å demonstrere og aksjonere for klimakampen.

Hun har blitt hyllet og applaudert, men også kritisert, latterliggjort og skjelt.

Selv tar hun kritikken med knusende ro.

– For ett år siden startet jeg skolestreik for klimaet utenfor den svenske nasjonalforsamlingen, kun fordi noe måtte gjøres. Siden da har jeg fortsatt side om side med millioner andre. Og vi vil fortsette så lenge det trengs, skriver Thunberg på Twitter tirsdag i anledning ettårsdagen for klimaaksjonen.

