Grønnsaksmarked bombet i Jemen – mange sivile drept

Minst 21 sivile, blant dem flere barn, ble drept da den saudiledede koalisjonen bombet et marked nær havnebyen Hodeida i Jemen, ifølge FN.

Onsdagens luftangrep rammet et utendørs frukt- og grønnsaksmarked i småbyen Bayt el-Faqih like sør for Hodeida. Minst ti mennesker ble såret, og tallet på drepte steg gjennom natta.

Alle ofrene var sivile, og minst to barn er blant de drepte, opplyser sykehusdirektør Abdullah Shahai i byen.

FNs nødhjelpskontor OCHA bekreftet torsdag at minst 21 ble drept i angrepet mot grønnsaksmarkedet. Samme dag ble tre drept og seks såret i luftangrep mot tre kjøretøy i Hodeida-provinsen.

– Sivile betaler en sjokkerende pris som følge av denne konflikten, sier OCHAs Jemen-koordinator Lise Grande.

Nødhjelp

– Dette er tredje gang denne måneden at kampene har ført til store dødstall i Hodeida, tilføyer hun.

Opprørskontrollerte Hodeida er avgjørende for leveranser av nødhjelp og andre varer til Jemen, der millioner av mennesker er avhengig av nødhjelp for å overleve.

Video som AP har sett fra bombestedet, viser kroppsdeler spredt på markedet og rekker av kister på sykehuset i byen. Bildene er ikke verifisert fra uavhengig hold, men stemmer med øvrige AP-rapporter fra bombingen. En talsmann for militæralliansen som ledes av Saudi-Arabia, har ikke svart på gjentatte forespørsler om å kommentere angrepet.

Journalister har blitt hindret i å besøke opprørskontrollerte områder i Hodeida.

Angrep mot busser og bryllup

Det er langt fra første gang at den saudiledede alliansens kampfly bomber sivile. Bryllupsfester, begravelser, bolighus og sykehus er tidligere blitt angrepet fra lufta. I august ble over 40 drept da en skolebuss med smågutter ble bombet på vei til skolen nord i Jemen.

Saudi-Arabia gikk våren 2015 til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen, i spissen for en regional USA-støttet koalisjon. Minst 10.000 mennesker er siden drept, over 50.000 er såret og millioner er drevet på flukt fra sine hjem. Det store flertallet av ofrene er sivile.

Den saudiledede koalisjonen og regjeringsvennlig milits, som hevder at Houthi-opprørerne støttes av Iran, innledet tidligere i år et stormløp mot havnebyen Hodeida. Over 70 prosent av alle forsyninger til Jemen skipes inn der. FN har bedt om en humanitær våpenhvile for å hindre at kampene får katastrofale følger fordi anslagsvis 14 millioner mennesker trenger øyeblikkelig mathjelp utenfra.

(©NTB)

