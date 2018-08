Grottegutter i Thailand får statsborgerskap

Fire av guttene som i to uker var innesperret i en grotte i Thailand, har nå fått thailandsk statsborgerskap etter å ha vært statsløse hele livet.

Mongkhol Boonpiam (13), Adul Sam-on (14), Pornchai Kamluang (16) og deres trener Ekapol Chantawong (25) var statsløse fordi deres foreldre aldri var thailandske statsborgere.

Chiang Rai-provinsen huser en rekke stammer som lever statsløse fordi provinsen grenser til Laos og Myanmar, og ligger 1.000 kilometer unna Bangkok.

Onsdag fikk de fire guttene thailandske identitetskort og ble tatt i ed som thailandske statsborgere. Nå som hele fotballaget bestående av 13 personer har statsborgerskap, kan laget akseptere invitasjoner fra store fotballag i utlandet.

Guttene og fotballtreneren deres ble meldt savnet etter at de gikk inn i en grotte for å søke ly for regnværet 23. juni. Grotten ble rammet av flom, og først ni dager senere ble de funnet av britiske dykkere flere kilometer inne i grotten.

Den 10. juli var de siste guttene reddet ut i det som er beskrevet som en svært risikabel redningsoperasjon.

