Smitten i Sverige øker kraftig, og det er i grunnskolen det spres mest smitte, kommer det fram i den siste ukesrapporten fra svenske folkehelsemyndigheter.

40 prosent av alle rapporterte utbrudd den siste uken var i grunnskolen, heter det i rapporten, ifølge Expressen.

Folkehelsemyndighetene advarer også om at antallet døde har «økt kraftig» de siste ukene, og at Sverige nærmer seg grensen for det som klassifiseres som overdødelighet.

I vår lå Sverige lenge langt over denne grensen.

(©NTB)

