Gruppevoldtekt: To gutter (17) blir utvist fra Sverige

Kvinnen ble overfalt og voldtatt flere ganger mens ungdommene fotograferte.

Voldtektssaken har skapt mye oppmerksomhet i Sverige.

I september i fjor ble en kvinne i 40-årene overfalt av tre unge menn på en sykkelvei i Kalmar.

Kvinnen ble tvunget med til et avsidesliggende sted. Der ble hun voldtatt flere ganger samtidig som mennene tok bilder av henne i en krenkende situasjon, skrev Expressen i september.

Kalmar tingsrätt skriver i dommen at gruppevoldtekten, som også ble fotografert, ble utført med «hensynsløs råhet», skriver SVT.

Kvinnen har vært helt sykemeldt siden hendelsen.

Nå er to av de unge mennene dømt for grov voldtekt. En 17 år gammel utenlandsk mann er dømt til elve måneder i såkalt ungdomsvård, mens den andre 17-åringen er dømt til ett år og to måneder i samme institusjon.

Den ene av ungdommene ble også dømt for narkotikaforbrytelser og tyveri.

Den tredje gjerningsmannen er ennå ukjent.

Mennene nektet først for handlingene. Senere hevdet den ene tiltalte at kvinnen selv hadde tatt initiativ til sex. Dette ble han ikke trodd på av Kalmar tingsrätt.

De to mennene blir uvist fra Sverige etter at straffen er avtjenet, skriver Expressen.

SVT skriver at de ikke vil få lov til å komme tilbake til Sverige på ti år.

