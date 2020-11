GTA V får en ny øy i online-versjonen

GTA Vs onlinedel, ett av verdens mest populære onlinespill, får en ny tropisk øy i den største oppdateringen siden 2013.

GTA V er fortsatt ett av verdens mest spilte spill til tross for at det har vært ute i sju år nå. I en ny oppdatering til online-versjonen av spillet, får spillerne nå for første gang et nytt kart å boltre seg i.

Oppdateringen «The Cayo Perico heist» inneholder nemlig en ny tropisk øy. Målet med oppdateringen er å infiltrere en privat øy som tilhører en narkobaron, og oppdateringen er den største GTA har sluppet siden spillet ble lansert.

Oppdateringen slippes 15. desember. Online-delen i GTA V har gjort spillet til ett av de mest inntektsbringende underholdningsproduktene noensinne.

(©NTB)

