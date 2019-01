Guaidó ber Storbritannia nekte Maduro tilgang til gullreservene

Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó oppfordrer Storbritannia til å nekte president Nicolás Maduro tilgang til Venezuelas gullreserver som oppbevares der.

– Stans denne ulovlige transaksjonen, skriver Guaidó i et brev til britiske myndigheter.

Tilgang til gullreservene kan bli brukt av «Nicolás Maduros kleptokratiske regime for å undertrykke og mishandle Venezuelas folk», skriver han videre.

Storbritannia har ikke offentlig kommentert gullspørsmålet, men landet stiller seg på linje med blant annet USA, Canada, Frankrike, Spania og Australia som støtter Guaidó i maktkampen mot Maduro.

Å ikke få tilgang til gullreservene vil innebære enda et hardt slag mot Maduros regime, som fra før er hardt presset av en raskt voksende inflasjon og av at stadig flere land tar avstand fra Maduro.

Venezuelas gullreserver oppbevares i den britiske sentralbanken Bank of England. Verdien er på om lag 1,2 milliarder dollar og reservene utgjør 15 prosent av Venezuelas totale utenlandsreserver.

Presidenterklæring

Maduro ble valgt i et internasjonalt fordømt valg i mai i fjor og tatt i ed i januar i år. Guaidó ble i januar innsatt som ny leder for den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen – en forsamling som for øvrig i praksis ble fratatt sin makt da Maduro sommeren 2017 etablerte en såkalt grunnlovsforsamling med makt til å endre lover.

Guaidó erklærte seg i forrige uke som landets midlertidige president, begrunnet med paragraf 233 i den venezuelanske grunnloven, som sier at presidenten i nasjonalforsamlingen skal inntre som fungerende president dersom det ikke er noen rettmessig president i landet.

– Humanitær katastrofe

Fredag varslet amerikanske myndigheter at Maduros tilgang på landets utenlandsreserver og inntekter fra utenlandsk virksomhet, blant annet fra Houston-baserte Citgo, et underselskap som eies av Venezuelas statlige oljeselskap PDVSA, skal strammes inn. Ifølge AFP bidrar PDVSA med 96 prosent av Venezuelas inntekt.

Hvis EU følger opp samme linje som USA, og i tillegg anerkjenner Guaidó som president hvis Maduro ikke holder nyvalg innen utgangen av uken, kan Venezuelas oljeproduksjon risikere å bli stanset helt.

– Hvis Maduro forblir ved makten, kan Venezuela bli rammet av en humanitær katastrofe, advarer sjeføkonom Francisco Rodríguez i New York-baserte Torino Capital.

