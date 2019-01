Guaidó hevder å forhandle med de militære

Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó, som utropte seg selv til president i forrige uke, hevder å være i hemmelige samtaler med de militære i landet.

– Vi har hemmelige møter med medlemmer av de væpnede styrker og sikkerhetsstyrkene, skriver Guaidó i et innlegg i The New York Times.

– Vi har tilbudt amnesti til alle dem som ikke er funnet skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, fortsetter han.

– At regjeringshæren trekker sin støtte til Maduro er helt avgjørende for å muliggjøre et regjeringsskifte, og flertallet av dem som tjenestegjør i de væpnede styrkene, er enige om at de smerter landet nå utsettes for er uutholdelige, skriver Guaidó.

Venezuelas 35 år gamle opposisjonsleder hevder at over 50 land nå har anerkjent ham som landets legitime president, og at 84 prosent av landets befolkning ønsker å bli kvitt Maduro.

– Maduro har ikke lenger folkets støtte, skriver han.

Guaidó ber videre om støtte fra alle venezuelanere, samt fra demokratisk anlagte regjeringer, institusjoner og enkeltpersoner verden over, for å bli kvitt Maduro-regimet på en så ublodig måte som mulig.

