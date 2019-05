Guaidó krever nyvalg i Venezuela under Oslo-samtalene

Partene i Venezuela diskuterte mulighetene for nyvalg i landet på et hemmelig møterom i Oslo mandag.

Et nyvalg og en overgangsregjering er de tydeligste kravene fra opposisjonsleder Juan Gaidó under Oslo-samtalene, skriver den spanske nettavisen ALnavió.

President Nicolás Maduro ba mandag om «orden i rekkene» for å forhindre at det lekkes informasjon fra møtene i Oslo. Han har også lagt ut en video på Twitter hvor han takker Norges regjering for innsatsen, skriver NRK.

Det amerikanske utenriksdepartementet mener Oslo-samtalene bør handle om betingelsene for Maduros avgang. Washington skriver i en uttalelse at tidligere fredsforsøk er brukt til å splitte opposisjonen og kjøpe seg tid.

Forhandlingene mellom partene er tilrettelagt av Norge for å få slutt på den dype politiske og økonomiske krisen i landet. UD har tidligere sagt at samtalene er «en del av en utforskningsfase» med sikte på «å støtte dem i arbeidet for å finne en løsning på situasjonen i landet».

Til sammen er sju representanter for president Nicolás Maduro og opposisjonsleder Juan Guaidó til stede på møtene i Oslo. Forhandlingene varer etter planen til onsdag. Dette er andre gang partene møtes i Norge denne måneden.

Ifølge NRK er det diplomaten Dag Nylander som leder Venezuela-samtalene.

