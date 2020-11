Statsbudsjettet som i helga førte til voldsomme protester i Guatemala, er inntil videre lagt på hylla.

– For å sikre stabilitet og mulighet til å styre landet, har vi blitt enige om å sette budsjettprosessen på pause, sier presidenten i landets nasjonalforsamling, Allan Rodriguez.

Hundrevis av demonstranter satte i helgen fyr på nasjonalforsamlingen og krevde at president Alejandro Giammattei måtte gå av.

Årsaken er at Giammatteis statsbudsjett, som ble vedtatt av de folkevalgte midt under koronakrisen, blir ansett for å favorisere næringslivet på bekostning av fattige i landet.

