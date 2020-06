Guatemalas president bytter ut helseministeren

Midt i koronautbruddet i Guatemala bytter landets president Alejandro Giammattei ut landets helseminister etter klager over håndteringen av virusutbruddet.

Fredag offentliggjorde presidenten at helseminister Hugo Monroy ble fjernet fra stillingen og erstattet av Maria Amelia Flores. Monroy har vært gjenstand for omfattende kritikk for ikke å ha gjort nok for å hindre spredningen av koronaviruset i Guatemala.

Landet har nå offisielt 11.868 smittede og 449 døde, men helsevesenet har klaget over manglende forsyninger og bemanning, at utstyr har vært overpriset og over manglende åpenhet om smittetallene.

Guatemalas økonomi er hardt rammet av virusutbruddet, men regjeringen har gått tilbake på planene om å gjenåpne landet.

