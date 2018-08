Guatemalas president Jimmy Morales sier han stanser arbeidet til en FN-støttet kommisjon som etterforsker korrupsjon. Morales er selv omfattet av anklagene.

I en tale sa Morales at han hadde informert FNs generalsekretær om at han trekker tilbake kommisjonens mandat. Det skjedde samtidig som hæren i landet omringet hovedkvarteret til FN-kommisjonen.

Kommisjonens talsmann Matias Ponce fortalte AP at minst tolv militære kjøretøy var på plass utenfor bygningen.

Kommisjonen har arbeidet sammen med representanter for påtalemyndigheten i landet i etterforskningen av korrupsjon som har omfattet både politikere og forretningsfolk.

President Jimmy Morales sto blant annet overfor et forsøk på å oppheve presidentens immunitet, noe som kunne ha åpnet muligheten for å rettsforfølge ham for mulig ulovlig valgkampfinansiering.

