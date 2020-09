Gule vester-demonstranter møtt med tåregass

Gule vester-aktivister samlet seg lørdag til nye protester i Paris, men færre møtte opp enn ventet. Likevel ble det sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Om lag 1.000 personer møtte opp i den franske hovedstaden for å delta i to ulike demonstrasjoner som ble arrangert av protestbevegelsen.

Lørdagens aksjoner var de første i sitt slag på mange måneder ettersom koronapandemien har forhindret store ansamlinger.

– Gule vester-bevegelsen er død, jeg sier det som det er. Men vi er her fordi vi ikke har noe å tape. Det er et siste uttrykk for motstand, sier den 43 år gamle demonstranten Michael.

Store politistyrker var utplassert for å oppløse demonstrasjonene ettersom ansamlinger av flere enn ti personer er forbudt i Paris av smittevernhensyn. Mange av demonstrantene ville ikke overholde forbudet, og politiet tok i bruk tåregass for å spre demonstrantene. Det var også sammenstøt mellom politi og demonstranter flere steder.

Ved 15-tiden var om lag 190 personer pågrepet, de fleste fordi de hadde med seg kniver, skrujern og andre potensielt farlige stikk- og slagvåpen.

Gule vester-bevegelsen planlegger å ha nye demonstrasjoner om kort tid i andre franske byer, deriblant Marseille, Toulouse, Lyon og Lille.

Fra senhøsten 2018 og i over ett år etter det, deltok titusenvis av mennesker i Gule vester-protestene hver helg i Paris og andre franske byer i protest mot regjeringen.

