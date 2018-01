Gullalderen kom med Donald Trump

USAs president kan utvilsomt ta mye av æren for suksessen til The Washington Post og David Fahrenthold.

NEW YORK (Nettavisen): «Hva er det du tror vi har som levebrød her, gutt?» spør Tom Hanks i den kinoaktuelle filmen «The Post». Det retoriske spørsmålet er rettet mot en praktikant som lurer på om det er lovlig for The Washington Post å publisere de hemmeligstemplede dokumentene «The Pentagon Papers».

Hanks spiller Ben Bradlee, som var redaktør i The Post fra 1968 til 1991 og ble berømt da avisen publiserte dokumentene som avslørte at Det hvite hus hadde løyet til både det amerikanske folk og Kongressen om Vietnamkrigen.

Beslutningen ble starten på en gullalder for avisen, som gjennom «Pentagon Papers» og den etterfølgende Watergate-skandalen etablerte seg som en av landets viktigste riksaviser.

Så kom internett. Og med internett kommer, som vi vet, den sakte fremskridende papiravisdøden. Selv i folkerike USA har dette betydd kraftige omstillinger og kutt i redaksjonene.

- Ingen rolige dager

Det var en åpenbar symbolikk i at grunnleggeren av internetteventyret Amazon, Jeff Bezos, i 2013 bestemte seg for å kjøpe The Washington Post for 1,5 milliarder kroner.

«Bezos har dype nok lommer til å opprettholde en geskjeft som i årevis har fått juling gjennom synkende opplagstall og annonseinntekter, spesielt i papirutgaven», kunne man lese i The Washington Post etter oppkjøpet.

Drøyt fire år senere er The Washington Post igjen inn i en gullalder. Avisen går angivelig med solid overskudd til tross for at den ikke har nedbemannet, slik bransjetrenden tilsier, men i stedet har oppbemannet redaksjonen sin.

Årsaken til gullalderen er ikke bare Jeff Bezos, selv om han har gjort en rekke kloke grep. Amazon-eieren, som ifølge Forbes utfordrer Bill Gates om tittelen verdens rikeste mann, legger seg ikke opp i redaksjonelle vurderinger, men har sørget for å flytte The Post inn i den teknologiske tidsalderen med økt fokus på datainnsamling og satsing på sosiale medier. Avisen er selvsagt også forhåndsinstallert som app på alle Fire-lesebrettene som Amazon selger.

Gullalderen skyldes i stor grad også Donald Trump. Etter at eiendomsmogulen skled ned rulletrappa i Trump Tower 15. juni 2015, har amerikanernes interesse for å lese om politikk økt kraftig. USA hadde aldri før sett en presidentkandidat omgitt av så mange skandaler. Alle ville ha med seg siste nytt. Det vil de fremdeles, nå som han er president.

The Washington Post hadde 84,6 millioner unike lesere i desember 2017. Det er en økning på ni prosent fra året før. Lesertallene på mobil økte med åtte prosent til 68,3 millioner. The Post er dermed tredje størst i USA, bare bak CNN.com og The New York Times, ifølge Comscore.

- Det har vært travelt. Det har vært skikkelig travelt. Vi har blitt tvunget til å tilpasse oss en ny hverdag hvor det aldri er en rolig arbeidsdag. Hvis en dag starter rolig, betyr det bare at det snart kommer en ellevill nyhet. Vi føler oss vitale og folk bryr seg virkelig om det vi gjør nå, men det har tidvis vært utmattende, sier journalist David Fahrenthold til Nettavisen.

Fahrenthold legger ikke skjul på at Trump-faktoren fremdeles er stor.

- Det har fortsatt en trend som startet under valgkampen, som var at veldig mange begynte å lese oss og vi tjener mer penger. Vi var en business som mange ikke kunne se en framtid i for noen år siden og nå har vi tjent penger to år på rad, forteller 40-åringen.

Avslørte Trump

Han er selv en av suksessårsakene. The Washington Post-journalisten ble i 2017 tildelt Pulitzer-prisen for «utholdende journalistikk som skapte en modell for åpenhet i dekningen av politiske valgkamper samtidig som den sådde tvil om Donald Trumps påstander om generøsitet overfor veldedighet».

Fahrenthold avslørte at Trump var flinkere til å skryte av at han hadde gitt eller planla å gi penger til veldedige formål enn han var til å faktisk gjøre det. Post-journalisten utmerket seg også gjennom å breake Access Hollywood-opptaket hvor USAs kommende president skrøt av å kunne gripe kvinner i genitaliene fordi han er kjendis.

Pulitzer Prize winner David Fahrenthold discusses election coverage of Trump at SU https://t.co/yLAXN5ZpsJ pic.twitter.com/ngYWlFlGkO — The Daily Orange (@dailyorange) September 20, 2017

Prisen fikk Fahrenthold blant annet på grunn av sin bruk av Twitter i journalistikken. Tradisjonelt har journalister vært tilbakeholdne med å fortelle hva de jobber med, blant annet fordi det gir konkurrerende journalister og medier en mulighet til å gjøre det samme. Fahrenthold har gitt blaffen i dette og involvert sine følgere på Twitter.

Han poster hvilke saker han jobber med, hva han har avdekket så langt og hva han håper å avdekke i framtiden. Dette resulterte blant annet i at følgere hjalp ham med å identifisere et bestemt Trump-maleri.

Twitter-feeden til Fahrenthold er så full av bilder av notatblokksider med lister han jobber med, at én leser sendte ham en pose full av nye notatblokker.

- I en tid hvor folk kaller det vi driver med «falske nyheter», liker jeg muligheten til å vise folk hva jeg driver med, hva jeg vet og hva jeg ikke vet. Du kan følge meg i sosiale medier og se meg akkumulere fakta underveis, sier Fahrenthold til Nettavisen.

- Folk synes det er interessant, litt til min overraskelse, men folk liker å følge med på jakten på fakta. Jeg tror også at folk stoler mer på sluttproduktet når de har fulgt med på arbeidet underveis, utdyper han.

We’re tracking buildings (and carousels) that have lost @realdonaltrump’s name since Nov. 2016. My list so far. Am I missing any? pic.twitter.com/FGTMAdBil8 — David Fahrenthold (@Fahrenthold) December 29, 2017

Panama-søksmål

- Hva jobber du med nå?

- Det som opptar tiden vår nå, er Trump Panama, et feriehotell i Panama City som han har navnet sitt på. Det pågår en ellevill rettssak nå som involverer de som eier hotellet og ønsker å sparke ut Trump og Trump-organisasjonen. Presidentens selskap anklager sine forretningspartnere, eller fiender i dette tilfellet, for forbrytelser. Det er en vill sak. Det er ikke uvanlig for Trump-organisasjonen å havne i sånne elleville disputter, men det er uvanlig for en president i USA.

The Washington Post-journalisten har allerede publisert stoff om dette. Trump-navnet er fjernet fra luksushotell i New York, Rio de Janeiro og Toronto, samt tre leilighetsbygninger i New York. Årsaken er at motviljen mot president Donald Trump er så stor at kundene uteblir.

- Dette er et blodbad, et finansielt blodbad. Ingen ønsker å bo der. Hvis du har et Marriott-hotell, et Hyatt-hotell og et Trump-hotell, bor du ikke på Trump-hotellet, sier Jeffrey Rabiea, en forretningsmann fra New York som eier tre av rommene på Trump Panama-hotellet. Rabiea er part i et søksmål som anklager Trump-organisasjonen for skremsler og trakassering.

Etter valgseieren har Trump-navnet kun dukket opp to nye steder. Daglig leder Eric Danziger i Trump Hotels sa under en eiendomskonferanse i New York onsdag at selskapet trakk seg ut av 47 internasjonale avtaler for Trump-varemerket etter valgseieren i 2016.

- Da Trump ble president, sa han at vi ikke skulle gjøre nye forretninger i utlandet, fortalte Danziger.

Pulitzer Prize winning reporter @Fahrenthold discusses covering Donald Trump’s misuse of charitable funds. https://t.co/4uBWgMJj5O pic.twitter.com/u3K9h2BdrK — The Daily Show (@TheDailyShow) April 11, 2017

.@Fahrenthold won a Pulitzer Prize covering President Trump's finances.



Here's his advice for covering the news in our new political age pic.twitter.com/fpnGkmU8FV — NowThis (@nowthisnews) April 12, 2017

Trump gir penger ... til Trump

I oktober 2016 publiserte David Fahrenthold en oppsummerende artikkel om Trumps «veldedighet».

«Like lenge som han har vært rik og berømt, har Donald Trump også ønsket at folk skal tro at han er sjenerøs. Han brukte år på å bygge et image som en filantropist ved å stille opp på veldedige arrangementer og til og med gi svært offentlige – til og med på riksdekkende TV – løfter om å gi bort penger. Dette var i stor grad en fasade. En flere måneder lang gransking utført av The Washington Post har ikke klart å få bekreftet mange av Trumps skrytende filantropi», skrev Fahrenthold.

I artikkelen forteller Fahrenthold at avisen har ringt over 420 veldedige organisasjoner som er blitt lovet penger av Trump siden 2008, men at det bare var én personlig gave fra Trump som kunne verifiseres – en gave på snaut 10.000 dollar til politiets idrettsforbund i New York City i 2009.

Han avdekket også at Trumps egen veldedighetsorganisasjon, The Donald J. Trump Foundation, i all hovedsak har fått sine midler fra andre givere enn Trump og at Trump selv er den som pengene i størst grad er gitt til. Organisasjonens største donasjon var på 264.631 dollar og ble gitt til å renovere en fontene utenfor Trumps Plaza Hotel.

«Andre ganger brukte Trump sin veldedige organisasjons midler til å inngå juridiske forlik på vegne av hans andre selskaper og til å kjøpe to store portretter av ham selv, inkludert det som endte opp på veggen i sportsbaren på en av Trumps golfklubber, skrev Fahrenthold.

Det var dette maleriet han klarte å lokalisere etter å ha bedt sine følgere på Twitter om hjelp.

NEW: Here's the portrait that @realDonaldTrump bought for $20,000, and paid for with money earmarked for charity. Story coming soon... pic.twitter.com/OzCZQBhOsE — David Fahrenthold (@Fahrenthold) November 1, 2016

Mindre hets enn ventet

Enkelte vil kanskje tro at David Fahrenthold som journalist er ute etter «å ta» president Trump. Som andre politiske journalister, mottar også han ubehagelige meldinger fra leserne, men han er av den oppfatning at han ikke får mye slikt.

- Minde enn man skulle tro, egentlig. Navnet mitt er vanskelig å stave, så kanskje folk sender det til noen andre. Noen ganger tror jeg at min åpne tilnærming har en effekt og gjør meg mindre utsatt, og samtidig tror jeg at kvinnelige reportere opplever mer trakassering enn oss menn, sier Fahrenthold til Nettavisen.

Dessuten er han kun opptatt av å avsløre sannheten.

Det er jo fremdeles det som er levebrødet.

David Fahrenthold er gjest i første episode av sesong 3 av podkasten «Korrespondentene», som du finner hos iTunes og på blogg.no.

