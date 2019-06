Gummikuler mot demonstranter utenfor Georgias nasjonalforsamling

Politiet i Georgias hovedstad Tbilisi skjøt gummikuler og brukte tåregass mot demonstranter som forsøkte å storme parlamentet torsdag kveld.

Opp mot 10.000 demonstranter forsøkte å ta seg inn landets nasjonalforsamling etter at den russiske parlamentarikeren Sergeij Gavrilov holdt en tale i den georgiske nasjonalforsamlingen. Han er i landet som deltaker på et internasjonalt forum for ortodokst kristne land.

Demonstrantene krever at regjeringen går av. Georgia, som er markert provestlig, tapte i 2008 en kort, men blodig med Russland om utbryterregionene Abkhasia og Sør-Ossetia. At en russisk politiker fikk innta talerstolen i landets nasjonalforsamling skapte allmenn vrede i befolkningen.

Selv etter at opprørspolitiet brukte gummikuler og tåregass ble om lag 3.000 av demonstrantene igjen utenfor parlamentet. Ambulanser måtte frakte vekk flere skadde personer, opplyser en reporter fra AFP på stedet.

Lederen av Georgisk Drøm-koalisjonen, som ledes av oligarken Bidzina Ivanisjvili, sa i en uttalelse torsdag kveld at han fullt ut forstår folks reaksjoner.

– Det er uakseptabelt at en representant for den tidligere okkupasjonsmakten leder et forum i det georgiske parlamentet, sier Ivanisjvili.

