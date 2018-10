Generalsekretær i FN, António Guterres, har informert Sikkerhetsrådet om at han vil ha norske Geir Pedersen som sin nye spesialutsending i Syria.

Ifølge Reuters , som siterer anonyme kilder i diplomatiet, har Pedersen allerede blitt uformelt godkjent av medlemmene av Sikkerhetsrådet. De fem faste medlemmene av sikkerhetsrådet, Russland, Kina, USA, Frankrike og Storbritannia, må alle godkjenne en kandidat formelt før vedkommende får stillingen.

Pedersen er for tiden norsk ambassadør til Kina og har tidligere vært Norges ambassadør i FN. Han vil ta over stillingen som FN-utsending i Syria etter svensk-italienske Staffan de Mistura, som kunngjorde at han vil gå av i slutten av november. Det var allerede kjent at Pedersen er kandidat til å bli FNs nye Syria-utsending.

I et brev til Sikkerhetsrådet skriver Guterres at han mener Pedersen vil bidra til å få en slutt på den sju år lange krigen i Syria og lede FNs innsats for å legge til rette for en inkluderende og troverdig politisk løsning som følger opp det syriske folks demokratiske ambisjoner.

Stillingen som Syria-utsending er av Foreign Policy beskrevet som en av de mest utakknemlige i internasjonalt diplomati. De siste årene har vestlige land fått gradvis mindre innflytelse på utviklingen i Syria-krigen. I stedet har Russland, Iran og Tyrkia kommet med flere initiativ som skal bidra til å få slutt på konflikten.

Utenriksdepartementet (UD) har tidligere ikke ønsket å kommentere ryktene om at de Mistura kan bli etterfulgt av Geir Pedersen.

(©NTB)

