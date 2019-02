Guterres takker TIPH for innsatsen

FNs generalsekretær takker TIPH-observatørene for jobben de har gjort i Hebron i 22 år og håper styrkens bidrag kan bli ivaretatt for fremtiden.

I en uttalelse fredag sier António Guterres at han tar til etterretning en felles uttalelse fra Norge, Sverige, Italia, Sveits og Tyrkia etter at Israel besluttet at observatørene ikke får fornyet sitt mandat. Norge har beklaget beslutningen om å kaste ut TIPH.

Den ubevæpnede internasjonale observatørstyrken TIPH (Temporary International Presence in Hebron) ble ledet av den tidligere polititoppen Einar H. Aas og besto av 64 observatører fra Norge, Sverige, Italia, Sveits og Tyrkia, i tillegg til 13 lokalt ansatte.

Guterres sier han er takknemlig for landene som har bidratt til TIPH og for den innsatsen som er lagt ned de siste 22 årene. Han legger til at han håper partene kan komme fram til en avtale som ivaretar TIPHs viktige bidrag, konfliktforebygging og beskyttelse av palestinerne i Hebron.

I fredagens uttalelse står det også at generalsekretæren fortsetter å jobbe med FNs medlemsland og partene på bakken for sikre beskyttelse og sikkerhet for sivile. Han gjentar videre sin fortsatte forpliktelse overfor en tostatsløsning, samt prinsippene i Oslo-avtalene, FNs resolusjoner og andre relevante avtaler.

Observatørgruppen opplyste til NTB at det ikke skulle gjennomføres flere patruljer etter at mandatet utløp. I stedet starter avviklingen av nærværet. Det betyr at leiekontrakter må avsluttes, kontorer tømmes og observatører flytte hjem. Hele prosessen ventes å kunne ta opp mot tre måneder å fullføre.

Hebron ligger på den okkuperte Vestbredden. Som ledd i Oslo-avtalene ble byen i 1997 delt i en palestinskkontrollert og en israelskkontrollert del. Over 500 israelske bosettere bor i dag i sentrum av Hebron, omgitt av 220.000 palestinere.

