Gutt (8) smuglet i koffert - faren slapp unna med bot

Faren hevder han ikke visste at menneskesmuglerne skulle legge sønnen i en koffert.

I 2015 ble en åtte år gammel gutt forsøkt smuglet i en koffert fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Guttens far som er fra Elfenbenskysten, Ali Ouattara, ble senere tiltalt for å ha smuglet gutten inn på ulovlig vis og utsatt ham for livsfare.

Rettssaken begynte tirsdag denne uken i Ceuta.

- Jeg har stor tro på at dette vil gå bra, fordi jeg er ingen menneskesmugler, sa Ouattara (45) til nyhetsbyrået AFP i forkant av rettssaken.

Den spanske påtalemyndigheten la i utgangspunktet ned påstand om tre års fengselsstraff for den ivorianske mannen.

Dette ble imidlertid omgjort til en lav bot etter at påtalemyndigheten innså at det ikke fantes tilstrekkelig med bevis for at faren bevisst smuglet sønnen i en koffert, melder BBC.

- Verken jeg eller faren min visste at jeg skulle bli smuglet i en koffert, sa gutten Adou, som nå er fylt ti år, til dommerne.

Lå sammenkrøpet i fosterstilling

Det var i mai måned i 2015 at grensevakter på grensen mellom Marokko og Ceuta stanset en ung kvinne som dro på en tung koffert. Da de scannet kofferten i røntgenmaskinen, oppdaget de en silhuett av en ung gutt som lå sammenkrøpet i fosterstilling.

Moren og faren, som ventet på sønnen på den spanske siden av grensen, ble umiddelbart arrestert av politiet. Faren hevder han ble villedet av menneskesmuglere, som krevde 5000 euro for å smugle sønnen inn til Europa. Faren påstår at han ikke ante at sønnen skulle smugles i en koffert.

Adou (bildet) var bare åtte år gammel da han ble forsøkt smuglet inn i Ceuta fra Marokko i en koffert.

Faren, som har tilbrakt en måned i varetekt, ble idømt en bot på 92 euro, som tilsvarer snaut 900 kroner.

Gutten bor nå sammen med moren i en forstad utenfor Paris, men reiste til Ceuta for å vitne i rettssaken.

- Nå er saken over, og vi kan fortsette livet vårt sammen - min kone, min datter, min sønn og jeg, sa Ouattara etter rettssaken.

Familien skal starte på et nytt liv i nordlige Spania, ifølge faren selv.

- Vanskelig å puste

Sønnen forklarte i retten at faren hadde fortalt ham at turen inn til Europa ville bli gjennomført i bil.

Videre forklarte Adou at det var vanskelig å puste da han befant seg inni kofferten.

Bare tre måneder etter smuglingsforsøket, døde en marokkaner (27) av røykforgiftning eller kvelning etter å ha blitt smuglet i en koffert som var plassert i bagasjerommet på en bil. Bilen befant seg på en ferje mellom det spanske territoriet Melilla i Marokko og sørlige Spania.

En flyktning, som skjulte seg i motorrommet på en bil, ble oppdaget i en kontroll på en grenseovergang i Europa.

Livsfarlige trender

Senest i fjor høst gikk Europol ut og advarte om nye livsfarlige tender innen menneskesmugling i Europa.

Ifølge Europol har kyniske menneskesmuglere tatt i bruk nye metoder for å smugle flyktninger over europeiske grenseoverganger. Årsaken er at det har stadig blitt vanskeligere for menneskesmuglere å gå under radaren til europeiske politimyndigheter.

- Menneskesmuglere har begynt å skjule flyktninger i motorrommet. Det er snakk om flere titalls registrerte tilfeller av dette i Europa, sa kommunikasjonsrådgiver ved Europol, Tine Hollevoet, til Nettavisen den gang.

