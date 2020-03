Guvernør: New York trenger 1 million helsearbeidere

En enslig jogger på 7th Avenue i New York sist lørdag. Byen utgjør episenteret for koronautbruddet i USA, der dødstallet nærmer seg samme som Kina har registrert siden desember. Foto: Bebeto Matthews / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

New Yorks guvernør Andrew Cuomo ber innstendig amerikanske helsearbeidere om å komme New York til unnsetning for å takle koronautbruddet.

Ifølge Cuomo trengs det ytterligere 1 million helsearbeidere i delstaten. – Vær så snill, kom og hjelp oss i New York nå. Vi har mistet tusen newyorkere. Vi vakler allerede, sier Cuomo i en inntrengende appell. Dødstallet i New York har i løpet av ett døgn steget med 250 og har passert 1.300, de fleste av dem i New York City. Sykehusene er allerede fulle av koronapasienter. Både Cuomo og helsetjenestemenn advarer om at situasjonen i New York er en forsmak på hva som vil skje i andre deler av USA. (©NTB)

