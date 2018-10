Guvernør i Tanzania varsler aksjon for å pågripe homofile

Guvernøren i Dar es Salaam i Tanzania ber innbyggerne angi homofile slike at de kan pågripes.

– Jeg har informasjon om at det finnes mange homoseksuelle i vår provins, sa guvernør Paul Makonda mandag.

Makonda er kristen og en alliert av president John Magufuli, som har uttalt at homofili må fordømmes. Homofile tråkker på verdiene til både kristne og muslimer i Tanzania, ifølge guvernøren.

– Gi meg navnene deres, oppfordrer han.

Makonda har opprettet en ny gruppe som skal forsøke å få fatt i de homofile fra og med mandag i neste uke.

Homofili er ulovlig i Tanzania, i henhold til lover som stammer fra tiden da landet var en britisk koloni. Seksuelle handlinger mellom menn har en strafferamme på livsvarig fengsel.

Makonda er forberedt på internasjonal kritikk, men han mener at det er bedre at andre land blir sinte, enn at Gud blir sint.

