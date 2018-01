H&M fikk klager på Lego-sokker - trekker dem fra markedet

En mann hevdet å kunne lese arabiske tegn på barnesokker fra H&M. Nå trekkes sokkene fra markedet, skriver svenske medier.

Klesgiganten H&M har valgt å trekke sine barnesokker med motiver av Lego-figurer fra markedet etter en klage, melder den svenske næringslivsavisa Dagens Industri.

Legomann med trykkluftbor

Motivet på sokkene er en Lego-figur som står og jobber med et trykkluftbor. På sosiale medier skal selskapet, ifølge Dagens Industri, ha fått en klage fra en mann som hevder at streken ved siden av boret kan tolkes som «Allah» skrevet med arabiske tegn - om man ser det opp ned.

Petra Buchinger, pressekontakt for H&M, bekrefter overfor avisa at de har fått en klage og sier H&M har valgt å trekke sokkene fra markedet.

H&M: - Kunder har reagert

- Trykket på sokken forestiller en Lego-figur og om det ligner et tegn på noe annet er det helt og holdent tilfeldig. Men ettersom kunder har reagert har vi valgt å ta bort sokkene, sier Buchinger ifølge di.se.

Det er ikke opplyst hvor mange klager som har kommet inn eller hvem som har klaget.

- Folk ser spøkelser, eller i dette tilfellet Allah, på høylys dag, skriver Nettavisen-blogger Mahmoud Farahmand i en kommentar til saken på Facebook.

I hardt vær

Tidlig i januar i år valgte H&M å trekke en barnegenser fra markedet og beklage for motivet. Genseren hadde påtrykket teksten «Coolest monkey in the jungle».

- Rasisme eller fordommer i enhver form, bevisst eller ubevisst, med overlegg eller ved uhell, er rett og slett ikke akseptabelt og må fjernes fra samfunnet. I denne saken har vi ikke vært fintfølende nok i forhold til vår agenda, het det i en beklagelse fra H&M 9. januar.



Dagens Industris omtale av de omstridte sokkene:

Olycklig tillfällighet får H&M att dra tillbaka sockor. https://t.co/9AGF7NPZPB pic.twitter.com/Nd3xizxe0C — Dagens industri (@dagensindustri) January 26, 2018

Tidligere i januar var H&M i vinden på grunn av en hettegenser for barn:

H&M anklagas för rasism – efter produktbilden: "Har ni blivit helt tokiga?"https://t.co/BBoJWswkkF pic.twitter.com/gVlTBGT7gz — Expressen (@Expressen) January 8, 2018

Norsk-iranske Mahmoud Farahmand kommenterer den svenske sokkesaken slik på Facebook:

