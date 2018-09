Hagen kaller overgrepsanklager for «helt vanlig oppførsel fra 17-åringer»

Dixi Ressurssenter mot voldtekt reagerer på Hagen-utsagnet om «helt vanlig oppførsel fra 17-18-åringer».

President Donald Trumps kandidat til å bli USAs høyesterettsdommer, Brett Kavanaugh (53), står anklaget for overgrep mot universitetsprofessor Christine Blasey Ford (51).

Det påståtte overgrepet skal ha skjedd på en liten fest i en forstad utenfor Washington D.C. i 1982, da hun var 15 år og han var 17 år.

Overgrepsanklagene, som først ble offentlig kjent etter at Kavanaugh ble nominert, ble gjenstand for en ni timer lang høring i Senatet torsdag, hvor begge parter avga vitnemål.

Ford anklager Kavanaugh og hans venn Mark Judge, som skal ha vært fulle, for å ha låst henne inne på et soverom, forsøkt å ta av henne klærne, dyttet henne ned i sengen, antastet henne og holdt henne for munnen. Videre forklarte Ford at hun var redd for at Kavanaugh skulle voldta henne.

Kavanaugh på sin side benekter all skyld. Han tviler ikke på at Ford har blitt utsatt for et overgrep, men:

- Jeg har aldri forgrepet meg på dr. Ford eller noen andre, sa han under høringen.

- Vanlig oppførsel

Frp-nestor Carl I. Hagen fulgte med på høringen og la ut følgende innlegg på Facebook:

«Ser høringen med Kavanaugh om Høyesterett i USA. Anklager om helt vanlig oppførsel fra 17 - 18 åringer som er heterefolie mer enn 30 år siden skulle altså diskvalifisere ham fra en post nå! Dette er sprøtt! Håper han vinner mot disse demokrater som gjør hva de kan for å stoppe en konservativ dommer!,» skrev Hagen torsdag kveld.

Tina Skotnes

Dixi Ressurssenter mot voldtekt reagerer på Hagen-utsagnet om «helt vanlig oppførsel fra 17-18-åringer».

- Generelt må jeg si at sånne holdninger er grunnen til at veldig mange velger ikke å anmelde seksuelle overgrep og voldtekter. Man bagatelliserer seksuelle overgrep. De holdningene florerer i samfunnet fortsatt. Jeg håper det var lite gjennomtenkt, sier talsperson i Dixi, Tina Skotnes, til Nettavisen.

- Dette er et bilde på en tendens i vårt samfunn til å bagatellisere når yngre menn gjør kriminelle handlinger og skylder på dem som er utsatt for det. Og dette vil vi til livs, sier Skotnes.

- Kan du utdype hva du mener med utsagnet om «vanlig oppførsel fra 17-18-åringer», Carl I. Hagen?

- Nei, det er jeg ikke interessert i, sier Hagen til Nettavisen.

- Det at det pågår sjekking i 17-årsalderen og at det har oppstått vanskeligheter, det ser jeg. Men når denne historien dukker opp 36 år etterpå i en politisk betent sak, så mener jeg det er helt meningsløst. Dette skjer i en veldig partipolitisk situasjon. Trump har utnevnt en dommer som Demokratene ikke vil ha. Og så plutselig dukker det opp noe som skal ha skjedd i 17-årsalderen for 36 år siden, sier han.

- Strider mot vanlige rettsprinsipper

- Er det helt vanlig oppførsel for 17-åringer å dytte noen ned i sengen og holde dem for munnen?

- Nei, overhode ikke. Men det fremstilles som at dette dreier seg om en gjennomført voldtekt. Vi har et system at hvis du gjør noe galt, så soner du og så skal du være ferdig med det. Hvor lenge skal man kunne straffes for en dumhet og ubehagelig oppførsel i 17-årsalderen? Hele livet? Det er for meg imot vanlige rettsprinsipper, sier Hagen.

- Skal man ikke forvente mer av en person som er nominert til å bli høyesterettsdommer?

- Man skal forvente mye, men man kan ikke forlange at man gjennom et helt liv aldri har gjort noe dumt. Jeg synes det helt avgjørende er hva han har gjort mens han har vært føderal dommer i tolv år. Det er der han viser om han er kvalifisert til å bli høyesterettsdommer, sier Hagen.

Les også: Trump fornøyd med Kavanaugh etter høring

- I hvilken grad tror du metoo-kampanjen har hatt en innvirkning på denne saken, Hagen?

- Veldig mye. Den har åpnet for at man kan komme med masse anklager, både anonymt og på andre måter, hvor den anklagde omtrent ikke har sjanse til å forklare seg. Vi har gått vekk fra rettsprinsippet hvor det er to parter som skal høres, og så skal noen avgi en dom. Det har vært umulig for mange som har vært anklaget for ting å kunne forsvare seg, sier han.

Skotnes synes det er uvesentlig at det påståtte overgrepet skal ha skjedd for flere tiår siden.

- Jeg tenker med metoo-kampanjen så er det kjempebra at dette kommer fram. Hvorfor skal man ha voldtektsmenn i høye posisjoner? Dette sier noen om et menneskes karakter. Og i et land som USA hvor man trekker Bill Clinton for riksrett fordi han har vært utro, og så skal man ikke ta opp kriminelle handlinger? sier hun.

Brett Kavanaugh framsto sint og forurettet da han vitnet i Senatet.

Christine Blasey Ford vitner i Senatets justiskomité

- Svertekampanje

Kavanaugh hevder overgrepsanklagene er et ledd i en omfattende svertekampanje for å stanse at han blir godkjent av Senatet til å bli USAs høyesterettsdommer.

- Helt siden jeg ble nominert i juli har det pågått et vanvidd på venstresiden for å komme med noe, hva som helst for å blokkere at jeg blir godkjent, sa han under vitnemålet.

Ford hevdet under høringen at hun var «100 prosent sikker» på at det var Kavanaugh som sto bak det påståtte overgrepet.

- Bretts overgrep mot meg har drastisk endret livet mitt. I lang tid var jeg altfor redd og skamfull til å fortelle noen om detaljene, sa hun under vitnevålet.

Dette betyr nok at Kavanaugh blir godkjent av Senatet. https://t.co/4xJRzCQlUV — svein melby (@svmelb) September 28, 2018

Avstemning

USAs høyesterett spiller en viktig rolle i amerikansk politikk. De ni høyesterettsdommerne blir valgt for livet og har avgjørende makt innen lovgivningen i betente spørsmål som for eksempel abort.

Dersom Kavanaugh blir godkjent som høyesterettsdommer, vil dette føre til at flertallet av høyesterettsdommerne er konservative. Republikanere anklager derfor Demokratene for bevisst å trenere prosessen og få avstemmingen om å godkjenne Kavanaugh utsatt til etter mellomvalget i november.

Da kan Demokratene potensielt ha flertallet i Senatet og dermed blokkere Kavanaughs godkjennelse.

Fredag ettermiddag norsk tid skal justiskomiteen i Senatet ha avstemning om hvorvidt de skal oversende saken til Senatet, som senere skal avgjøre hvorvidt Kavanaugh skal godkjennes som høyesterettsdommer. Republikanerne har et knapt flertall i justiskomiteen med elleve mot ti demokrater. I Senatet har Republikanerne et flertall på 51 mot 49.

Fakta: Fakta om anklagene mot Brett Kavanaugh

* President Donald Trump kunngjorde 10. juli at han nominerte Brett Kavanaugh (53) til ny høyesterettsdommer. * Konservative Kavanaugh er i dag dommer ved den føderale ankedomstolen i Washington. * 16. september sto psykologiprofessoren Christine Blasey Ford (51) fram og anklaget Kavanaugh for å ha holdt henne fast og forsøkt å kle av henne på en fest i Maryland på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17. * 23. september sto Deborah Ramirez (53) fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha blottet seg for henne og tvunget henne til å beføle ham på en fest i løpet av skoleåret 1983/84. * 26. september ble det offentliggjort en uttalelse der Julie Swetnick (55) anklager Kavanaugh for å ha oppført seg aggressivt og befølt jenter uten samtykke på fester på begynnelsen av 1980-tallet. Swetnick har blant annet jobbet i finansdepartementet. * Kavanaugh avviser alle anklagene. * Torsdag 27. september skal både Kavanaugh og Ford møte i en åpen høring i Senatets justiskomité. * Swetnicks advokat, Michael Avenatti, representerer også Stormy Daniels, som fikk utbetalt 130.000 dollar, angivelig for å holde tett om sex hun hevder å ha hatt med Donald Trump. * En avstemning i Senatet om Kavanaughskal godkjennes som høyesterettsdommer, er blitt utsatt flere ganger. (NTB) Kilde: AP og AFP

Mest sett siste uken