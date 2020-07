Hagia Sofia vil være åpen for turister utenfor bønnetid

Hagia Sofia vil fortsatt være åpen for turister, opplyser tyrkiske myndigheter. Kristne ikoner vil ikke bli fjernet, men vil bli dekket til under muslimsk bønn.

– Det er ikke noe hinder fra et religiøst perspektiv for at Hagia Sofia-moskeen kan være åpen for besøkende utenfor bønnetid, opplyser direktoratet for religiøse saker, Diyanet, i en uttalelse.

President Recep Tayyip Erdogan har tidligere sagt at bygningen fortsatt vil være åpen for alle.

Kulturmonumentet ble opprinnelig bygd som en kristen katedral på 500-tallet, men ble senere omgjort til moské. I 1934 ble den omgjort til museum.

Fredag tilbakeførte Erdogan formelt Hagia Sofia til moské etter en rettsavgjørelse som opphevde statusen som museum.

