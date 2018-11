Hamas kunngjør våpenhvile med Israel

Hamas og andre militante palestinske grupper kunngjør en våpenhvile med Israel. Egypt har fungert som megler.

Meldingen om våpenhvileavtale kommer etter at det ifølge det israelske forsvaret (IDF) ble skutt rundt 460 raketter mot Israel fra Gaza-stripen. Israel har svart med luftangrep mot rundt 160 mål i det palestinske området.

En rekke personer ble såret på israelsk side, mens sju palestinere ble drept. Mange frykter at situasjonen kan utvikle seg til en krig i stor skala.

Israel har så langt ikke bekreftet meldingene. Den israelske regjeringens sikkerhetsråd besluttet tirsdag ettermiddag å fortsette luftangrepene mot Gazastripen hvis det anses som nødvendig.

– Forespørsler fra Hamas om å få i stand våpenhvile kom fra fire ulike meklere. Israel svarte at utviklingen på bakken vil være avgjørende for Israels reaksjon, sa en israelsk tjenestemann etter at møtet var over.

De fire meklerne som tjenestemannen nevnte, er Egypt, FN, Norge og Sveits, skriver Haaretz.

Hamas-leder Ismail Haniyeh sa tirsdag at Hamas vil stanse sine rakettangrep mot Israel hvis Israel stanser sine luftangrep mot Gazastripen.

– Den palestinske motstanden forsvarer sitt folk og seg selv mot israelsk aggresjon. Hvis okkupasjonsmakten stanser sin aggresjon, vil det være mulig å gå tilbake til en våpenhvile, sa Haniyeh.

Dagen i forveien uttalte Hamas at rakettangrepet var hevn mot Israel etter at Israel gjennomførte en operasjon i Khan Younis søndag. Til sammen ble seks palestinere og en israeler drept.

