Hammond tror på økt vekst til tross for brexit

Britisk økonomi vil vokse med 1,6 prosent neste år, til tross for at landet forlater EU, spår finansminister Philip Hammond.

Mandag la en optimistisk Hammond fram regjeringens forslag til neste års statsbudsjett, der han oppjusterte en sju måneder gammel prognose for BNP-vekst fra 1,3 til 1,6 prosent.

Hammond hevder at et økonomisk tøft tiår nå «endelig er over», at innstrammingspolitikken snart er over og at dystre økonomiske spådommer blir gjort til skamme.

– Vi fortsetter å holde strengt fokus på de utfordringer og muligheter som ligger foran oss når vi nå bygger et nytt forhold til våre europeiske naboer og en ny framtid utenfor EU, sa Hammond da han la fram budsjettet.

Statsminister Theresa May opplyste tidligere i måneden at 95 prosent av skilsmisseavtalen med EU nå er klar.

– Vi er overbevist om at vi kommer fram til enighet. Men vi kommer til å fortsette å planlegge for alle eventualiteter, sa Hammond.

Britene skal etter planen forlate EU 29. mars neste år, men om det da ikke foreligger en ferdig framforhandlet brexit-avtale, må Hammond trolig snekre sammen et nytt statsbudsjett.

– Da må vi vurdere en annen strategi, og ærlig talt trenger vi nok da også et nytt budsjett, sa Hammond i et intervju med Sky News søndag.

Den britiske regjeringens forslag til statsbudsjett skal trolig behandles i Parlamentet torsdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken