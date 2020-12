Håndgemeng mellom sinte sjåfører og politi ved Dover

Et mindre antall sinte yrkessjåfører som er strandet utenfor den britiske havnebyen Dover, endte i håndgemeng med politiet onsdag.

Sjåførene krevde å få krysse over til Frankrike, skriver nyhetsbyrået Reuters.

TV-bilder viser sjåfører som sammen tuter og blinker med lysene. Flere samlet seg i morgentimene i gatene for å gi uttrykk for sin frustrasjon og stille spørsmål til politi og andre myndighetspersoner. Håndgemeng brøt ut med et mindre antall polititjenestepersoner, men var raskt over

Flere tusen sjåfører fra store deler av Europa har sittet fast i det sørlige England i flere dager. Mange kommer til å gå glipp av jul med familiene sine.

De har ikke tilgang til varm mat eller sanitære fasiliteter.

Det er satt opp en delvis blokade for å forhindre spredning av den mer smittsomme koronamutasjonen som er oppdaget i Storbritannia.

Franske og britiske myndigheter er blitt enige om at sjåfører som kan framvise en negativ koronatest, får ta fergen over til Calais i Frankrike. Tidligere denne uken var grensen helt stengt.

(©NTB)

