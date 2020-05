Håndsprit skaper bil-vansker for svensk hjemmehjelp

Alkolås på bilene skaper vansker for hjemmehjelpstjenesten i Västerås. Flittig bruk av håndsprit under koronapandemien gjør at de av og til ikke får start.

– Vi har ikke hørt at dette har vært et stort problem, men det kan jo være en løsning å endre tidsinnstillingene på alkolåsen, sier Patrik Karlsson, som er ansvarlig for bilparken i kommunen. Enkelte ansatte har tatt til orde for å fjerne alkolåsen i bilene, men det er ikke aktuelt, sier Karlsson. – Da risikerer vi førere som kjører alkoholpåvirket rundt i byen, sier han til Sveriges Radio. (©NTB)

